Гол и ассист Пиняева помогли юношеской сборной России разгромить Швейцарию

В матче на товарищеском турнире в Хорватии юношеская сборная России разгромила сборную Швейцарии. Встреча проходила на стадионе «Лучко» в Загребе и завершилась со счётом 4:1.
Автором первого гола в матче стал 16-летний полузащитник Сергей Пиняев, ему ассистировал Артём Соколов. На 25-й минуте Максим Лайкин увеличил преимущество российской команды, голевую передачу отдал Эдуард Багринцев. Спустя семь минут швейцарцы отыграли один мяч. Однако уже на 35-й минуте Максим Лайкин реализовал пенальти. Довершил разгром швейцарской команды Владислав Шитов, на счету Пиняева — результативный пас.
Юношеская сборная России в трёх матчах набрала 7 очков и стала победителем товарищеского турнира. В предыдущих матчах россияне сыграли вничью с хорватами (3:3) и обыграли болгар (2:0).
- 12 октября 2021
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