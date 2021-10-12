Галактионов — о разгромной победе над Литвой: очень тяжёлая игра

Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал результат матча квалификации Евро-2023 с национальной командой Литвы (3:0).
«Очень тяжёлая игра. Мы совершенно не удовлетворены тем, что происходило в первом тайме, у нас совсем ничего не получалось с точки зрения организации и качества игры. Пришлось в перерыве достаточно серьёзно поговорить с командой. Как с точки зрения психологии, так и определённых тактических нюансов. Поэтому я считаю, что второй тайм команда провела с хорошим посылом и настроением.
Литва, как мы увидели, — организованная и атлетичная команда, которая обороняется большим количеством футболистов, но, к сожалению, у нас многие вещи не получались в первом тайме. Поэтому нам очень важно было перестроиться. Что мы и сделали во второй половине.
Ключевым моментом матча был перерыв. Нам была нужна эта пауза, в которой мы могли друг другу посмотреть в глаза в команде. И мы с совершенно другим настроением вышли на второй тайм», — цитирует Галактионова официальный сайт РФС.
- 12 октября 2021
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