Сборная Украины упустила победу над Боснией и Герцеговиной в отборе чемпионата мира — 2022

Сегодня, 12 октября, сборная Украины проводила матч отборочного турнира чемпионата мира — 2022 по футболу с национальной командой Боснии и Герцеговины. Встреча проходила на стадионе «Арена Львов» во Львове.



Счёт в матче уже на 15-й минуте открыл полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Андрей Ярмоленко. Проведя ещё несколько острых атак, украинская команда осела в обороне, однако отстоять победный результат ей не удалось. На 77-й минуте игры счёт сравнял Анель Ахмедходжич. Финальный свисток Феликса Цвайера зафиксировал ничью — 1:1.



Лидером группы D остаётся сборная Франции, которая в шести матчах набрала 12 очков. Второе место удерживает Украина, имеющая 9 очков по итогам семи матчей. В одном очке от украинской команды располагается Финляндия, сыгравшая на одну игру меньше. Босния и Герцеговина имеет 7 очков, однако также провела всего шесть матчей.