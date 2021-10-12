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Сборная Украины упустила победу над Боснией и Герцеговиной в отборе чемпионата мира — 2022

Сборная Украины упустила победу над Боснией и Герцеговиной в отборе чемпионата мира — 2022
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Сегодня, 12 октября, сборная Украины проводила матч отборочного турнира чемпионата мира — 2022 по футболу с национальной командой Боснии и Герцеговины. Встреча проходила на стадионе «Арена Львов» во Львове.

Счёт в матче уже на 15-й минуте открыл полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Андрей Ярмоленко. Проведя ещё несколько острых атак, украинская команда осела в обороне, однако отстоять победный результат ей не удалось. На 77-й минуте игры счёт сравнял Анель Ахмедходжич. Финальный свисток Феликса Цвайера зафиксировал ничью — 1:1.

Лидером группы D остаётся сборная Франции, которая в шести матчах набрала 12 очков. Второе место удерживает Украина, имеющая 9 очков по итогам семи матчей. В одном очке от украинской команды располагается Финляндия, сыгравшая на одну игру меньше. Босния и Герцеговина имеет 7 очков, однако также провела всего шесть матчей.

ЧМ-2022 - Европа. Группа D. 8-й тур
12 октября 2021, вторник. 21:45 МСК
Украина
Окончен
1 : 1
Босния и Герцеговина
1:0 Ярмоленко – 15'   1:1 Ахмедходжич – 77'
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