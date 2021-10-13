Швейцария и Италия разыграют между собой прямую путёвку на чемпионат мира — 2022

Интересная ситуация сложилась в группе С отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре. После победы сборной Швейцарии над Литвой (4:0) и Болгарии над Северной Ирландией (2:1) швейцарцы сравнялись в турнирной таблице со сборной Италии — команды делят первое место, имея по 14 очков.



В оставшихся двух тура отборочных соревнований Швейцария и Италия сыграют друг с другом дважды и, учитывая тот факт, что для других сборных они являются уже недосягаемыми, команды фактически разыграют между собой прямую путёвку на чемпионат мира.



Напомним, прямую путевку на ЧМ — 2022 получит победитель группы, а команда, занявшая второе место, примет участие в стыковых матчах. Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.