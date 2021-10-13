Фоден: взял бы Месси с собой на рыбалку
Поделиться
Полузащитник сборной Англии и «Манчестер Сити» Фил Фоден сказал, что хотел бы сходить на рыбалку вместе с аргентинцем Лионелем Месси.
«Если бы мне пришлось провести день на рыбалке, и я мог бы взять с собой одного человека, это был бы Месси. С детства считал его своим кумиром. Если бы я мог просто сесть и поговорить с ним, я думаю, это был бы самый счастливый день в моей жизни», – цитирует Фодена Goal.
Напомним, «Манчестер Сити», за который выступает Фоден, и «Пари Сен-Жермен», за который играет Месси, являются соперниками по группе Лиги чемпионов. Фоден является воспитанником «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне чемпионата Англии Фоден провёл за свою команду три матча (два в основе) и забил один гол.
Комментарии
- 13 октября 2021
-
08:30
-
08:28
-
07:35
-
07:13
-
06:55
-
06:25
-
04:58
-
03:17
-
02:50
-
02:32
-
02:16
-
01:55
-
01:30
-
01:13
-
00:59
-
00:58
-
00:47
-
00:45
-
00:27
-
00:18
-
00:16
-
00:13
- 12 октября 2021
-
23:54
-
23:50
-
23:42
-
23:41
-
23:40
-
23:39
-
23:39
-
23:36
-
23:16
-
23:12
-
23:02
-
22:57
-
22:49
Партнерский контент