Фоден: взял бы Месси с собой на рыбалку

Полузащитник сборной Англии и «Манчестер Сити» Фил Фоден сказал, что хотел бы сходить на рыбалку вместе с аргентинцем Лионелем Месси.

«Если бы мне пришлось провести день на рыбалке, и я мог бы взять с собой одного человека, это был бы Месси. С детства считал его своим кумиром. Если бы я мог просто сесть и поговорить с ним, я думаю, это был бы самый счастливый день в моей жизни», – цитирует Фодена Goal.

Напомним, «Манчестер Сити», за который выступает Фоден, и «Пари Сен-Жермен», за который играет Месси, являются соперниками по группе Лиги чемпионов. Фоден является воспитанником «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне чемпионата Англии Фоден провёл за свою команду три матча (два в основе) и забил один гол.