Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фоден: взял бы Месси с собой на рыбалку

Фоден: взял бы Месси с собой на рыбалку
Комментарии

Полузащитник сборной Англии и «Манчестер Сити» Фил Фоден сказал, что хотел бы сходить на рыбалку вместе с аргентинцем Лионелем Месси.

«Если бы мне пришлось провести день на рыбалке, и я мог бы взять с собой одного человека, это был бы Месси. С детства считал его своим кумиром. Если бы я мог просто сесть и поговорить с ним, я думаю, это был бы самый счастливый день в моей жизни», – цитирует Фодена Goal.

Напомним, «Манчестер Сити», за который выступает Фоден, и «Пари Сен-Жермен», за который играет Месси, являются соперниками по группе Лиги чемпионов. Фоден является воспитанником «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне чемпионата Англии Фоден провёл за свою команду три матча (два в основе) и забил один гол.

Новость по теме
Симеоне: просил Суареса узнать у Месси о возможности перехода в «Атлетико»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021