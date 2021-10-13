Алан Ширер может стать международным послом «Ньюкасла»

Бывший нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер может занять должность международного посла клуба. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, новые владельцы клуба — инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) — уже вступили в переговоры с 51-летним экс-футболистом.

Ширер выступал за «Ньюкасл» с 1996 по 2006 год. На его счету 206 голов и 58 результативных передач в 405 матчах за команду.

PIF приобрёл около 80% акций «Ньюкасла». В инвестиционную группу также входят PCP Capital Partners и RB Sports & Media. Раньше главой английского клуба был миллиардер Майк Эшли. Ранее сообщалось, что сделка о продаже «Ньюкасла» оценивается в € 350 млн. В турнирной таблице текущего сезона английской Премьер-лиги «Ньюкасл» располагается на предпоследнем, 19-м, месте, набрав три очка в семи встречах.