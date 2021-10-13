«Манчестер Юнайтед» отреагировал на хет-трик Криштиану Роналду в матче за сборную

«Манчестер Юнайтед» отреагировал на успешную игру португальского форварда Криштиану Роналду в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со сборной Люксембурга (5:0). 36-летний нападающий отметился хет-триком.

Пресс-служба манкунианцев опубликовала фото Роналду с матча и написала: «В своей собственной лиге».

Пост доступен в «инстаграме» «Манчестер Юнайтед»

Сборная Сербии лидирует в турнирной таблице группы А, набрав 17 очков в семи матчах. Португалия (16) — вторая после шести игр.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Криштиану Роналду провёл четыре матча и забил три гола.

Самые опасные моменты Роналду после возвращения в АПЛ

Главные события АПЛ в нашем тематическом «инстаграме». Подписывайся.