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«Реал» заинтересован в трансфере Погба в качестве свободного агента

«Реал» заинтересован в трансфере Погба в качестве свободного агента
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может стать футболистом мадридского «Реала», сообщает AS. По информации источника, сливочные хотят воспользоваться «ситуацией», чтобы бесплатно подписать игрока в летнее трансферное окно.

Ранее агент француза Мино Райола не исключил, что Погба вернётся в «Ювентус». Летом 2022 года у полузащитника истекает контракт с «Манчестер Юнайтед». Будущее Поля пока остаётся неизвестным.

Погба уже выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год. Затем он перешёл в «Манчестер Юнайтед», воспитанником которого и является. Английский клуб заплатил за полузащитника € 105 млн. В нынешнем сезоне Погба провёл за «Манчестер Юнайтед» девять матчей и отдал семь результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 60 млн.

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