Тимо Вернер может перейти в «Ньюкасл»

Нападающий лондонского «Челси» и сборной Германии Тимо Вернер может продолжить карьеру в «Ньюкасл Юнайтед», сообщает журналист Кристиан Фальк на своей странице в «Твиттере».



По информации источника, интересы немецкого форварда представляет агентство, которое работает с игроком «Ньюкасла» Фабианом Шером и поддерживает контакт с английским клубом.



Вернер стал игроком «Челси» в июле 2020 года. Лондонцы заплатили за немецкого форварда «РБ Лейпциг» € 53 млн. В прошлом сезоне нападающий провёл за лондонский клуб во всех турнирах 52 матча, забил 12 голов и отдал 15 результативных передач.

В нынешнем сезоне 25-летний Вернер принял участие в 6 матчах чемпионата Англии, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.