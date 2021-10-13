Новые владельцы «Ньюкасла» из Саудовской Аравии намерены приобрести «Интер»

Новые владельцы «Ньюкасла» из Саудовской Аравии хотят заключить сделку о покупке итальянского «Интера», сообщает Libero. Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF) уже вступил в активные переговоры с представителями клуба.



Стороны уже обсуждали возможную продажу клуба в 2020 году, но тогда владельцы «Интера» отказались от сделки.



Напомним, PIF приобрел около 80% акций «Ньюкасла». В инвестиционную группу также входят PCP Capital Partners и RB Sports & Media. Раньше главой английского клуба был миллиардер Майк Эшли. Ранее сообщалось, что сделка о продаже «Ньюкасла» оценивается в € 350 млн.



В турнирной таблице текущего сезона английской Премьер-лиги «Ньюкасл» располагается на предпоследнем, 19-м, месте, набрав три очка в семи встречах.

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