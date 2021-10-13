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Появилось видео смущённого Канте, фотографирующегося с официантом в обычной пиццерии

Появилось видео смущённого Канте, фотографирующегося с официантом в обычной пиццерии
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В Сети появился ролик с полузащитником «Челси» Н’Голо Канте, посетившим пиццерию и сфотографировавшимся с официантом. Видео стало популярным в соцсетях, набрав только в TikTok свыше 220 тысяч просмотров.

Канте пришёл ужинать в сетевую пиццерию Pizza Express, где пожал руку официанту и согласился с ним сфотографироваться. Судя по выражению лица футболиста, он был смущён оказанным ему вниманием. Автор видео ffsfin написал, что Канте заказал классическую «Венециану» и клубничный лимонад.

Ранее Н’Голо Канте вернулся к тренировкам в составе лондонского «Челси» после периода самоизоляции из-за положительного теста на коронавирус. В нынешнем сезоне футболист провёл четыре матча в АПЛ, в которых забил один мяч.

Канте известен своей скромностью. Футболист бегал на тренировки в «Лестере», прежде чем ему сказали, что ему нужно купить авто и ездить на нём. Н’Голо купил себе Mini Cooper, что не является очевидным выбором для футболиста его статуса. Однажды Канте опоздал на тренировку «Челси», попав в аварию, после которой согласился сфотографироваться с очевидцами.

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