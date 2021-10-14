Игроки «Кайрата» недовольны оборонительным футболом Курбана Бердыева

Главный тренер «Кайрата» Курбан Бердыев столкнулся с непониманием со стороны футболистов своей команды. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«От Бердыева ждали большего. Он играет в оборонительный футбол, игры как таковой нет. Уже футболисты внутри команды недовольны тем, что команда играет так против аутсайдеров», — сообщил собеседник «Чемпионата».
Бердыев с 2001 по 2013 год возглавлял «Рубин», с которым дважды стал чемпионом России, завоевал Кубок и два Суперкубка страны. С 2014 по 2017 год работал в «Ростове», после чего вернулся в казанский клуб, где провёл ещё два года. Летом этого года специалист возглавил «Кайрат».
«Кайрат», набрав 44 очка в 23 матчах, занимает третье место в турнирной таблице казахстанской Премьер-лиги. Лидирует в первенстве «Астана» (53), на второй строчке находится «Тобол» (52). В оставшихся турах команде Бердыева предстоит сыграть с «Актобе», «Астаной» и «Жетысу».
В Лиге конференций «Кайрат» с одним очком в активе занимает третье место в группе и на три очка отстаёт от «Карабаха» и «Базеля». Замыкающая квартет «Омония» уступает подопечным Бердыева по дополнительным показателям.
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