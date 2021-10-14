Сборная США обыграла Коста-Рику в отборе ЧМ-2022

Завершился матч шестого тура отборочного этапа ЧМ-2022, в котором сборная США принимала Коста-Рику. Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нью Коламбус Крю» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Гости открыли счёт в этой встрече на первой минуте. Гол на своё счёт записал Кейшер Фуллер. В середине первого тайма США сравняли счёт после точного удара Серджино Деста. На 66-й минуте голкипер Коста-Рики Леонель Морейра срезал мяч в собственные ворота и принёс победу США в матче.

Таким образом, сборная США одержала третью победу за последние четыре матча. Коста-Рика, в свою очередь, за шесть матчей одержала одну победу, трижды сыграла вничью и потерпела два поражения.

В следующем туре США сыграет с Мексикой, а Коста-Рика встретится с Канадой.