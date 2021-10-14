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Вернер: если бы продолжил думать о критике в свой адрес, то не смог бы играть

Вернер: если бы продолжил думать о критике в свой адрес, то не смог бы играть
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Нападающий лондонского «Челси» и сборной Германии Тимо Вернер поделился мнением о критике в свой адрес.

«Мне пришлось игнорировать критику. Если бы я продолжил думать о ней, то не смог бы играть. В какой-то момент я понял, что голы со временем придут. Я знаю, что могу сделать. Если вы нравитесь тренеру и он полагается на вас, это хорошо. Но мне особенно необходимо доверие извне. Надеюсь, что смогу вернуть его», — приводит слова Вернера The Sun.

Вернер стал игроком «Челси» в июле 2020 года. Лондонцы заплатили за немецкого форварда «РБ Лейпциг» € 53 млн. В прошлом сезоне нападающий провёл за лондонский клуб во всех турнирах 52 матча, забил 12 голов и отдал 15 результативных передач. В нынешнем сезоне 25-летний Вернер принял участие в 6 матчах чемпионата Англии, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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