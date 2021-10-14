Президент Франции и Арсен Венгер сыграют за сборную легенд в благотворительном матче

Сегодня, 14 октября, во Франции состоится благотворительный футбольный матч, в котором встретятся сборная легенд и команда врачей. В стартовом составе сборной легенд на поле выйдут действующий президент Франции Эммануэль Макрон и экс-наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер, информирует командная пресс-служба в «Твиттере».

Венгер будет занимать позицию центрального защитника, в то время как Макрон сыграет в опорной зоне в паре с легендарным футболистом Руди Гарсией. Также за сборную легенд сыграют такие бывшие игроки, как Кристиан Карамбё, Сонни Андерсон, Робер Пирес, Сидней Гову, Матьё Бодмер и Ален Жиресс.

Игра пройдёт в Пуасси, а в состав команды врачей войдут медики из местной больницы «Пуасси Сен-Жермен-ан-Ле». Матч начнётся в 18:15 мск.