Каррагер: Невилл и Кин всё время ищут оправдания для Сульшера. Я подумал, с меня хватит

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер предположил, что экс-игроки «Манчестер Юнайтед», а ныне телеэксперты Гари Невилл и Рой Кин не критикуют главного тренера манкунианцев Уле-Гуннара Сульшера только потому, что выступали с ним в одной команде.

«Нужно говорить о футболе, а эти двое всё время ищут оправдания для Уле, потому что играли с ним и он их приятель. Они говорят: «МЮ» не может выиграть Премьер-лигу, потому что им не хватает того и этого, Глэйзеры вкладывают недостаточно денег, им нужно было купить Гарри Кейна».

Я слышу это и думаю: «Да вы же только что подписали игрока, которые четыре раза выиграл Лигу чемпионов. Вы потратили £ 75 млн на вингера. В прошлом сезоне вы стали вторыми, не проиграв ни одного матча на выезде». Меня это задело. Я подумал, с меня хватит, напишу об этом статью. Уле в итоге был недоволен этой статьёй, но я просто сказал, что пора прекратить искать оправдания в «Манчестер Юнайтед», меня это достало. Я всегда слышу, что им чего-то не хватает, но у вас же каждый игрок стоит не менее £ 50 млн! Невероятно!» — цитирует Каррагера Daily Mail.

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Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»: