«Зенит» рассказал об экологических достижениях «Газпром Арены»

Пресс-служба «Зенита» рассказала о высоком уровне экологических стандартов на клубном стадионе «Газпром Арена». В частности, речь пошла о прогрессе, достигнутом в 2021-м в рамках Года экологии в Петербурге.

«На «Газпром Арене» реализованы и постоянно совершенствуются методы обращения с отходами: только в 2020-м более 50% отходов было отправлено на обезвреживание и вторичную переработку.

На стадионе ведётся работа по замене отработанных ртутных ламп, вместо которых используются безопасные для окружающей среды светодиодные источники, — всего было заменено 90% осветительных приборов. В рамках программы по раздельному сбору отходов стадион раздельно накапливает более 50 видов отходов, для которых организованы 8 мест временного накопления.

На «Газпром Арене» реализуется множество других практик: стимулирование использования экологичных видов транспорта, оптимизация потребления электроэнергии, контроль параметров окружающей среды.

«Газпром Арена» является обладателем сертификата «Зелёный стандарт — Золото». Стадион оценивался по сложной рейтинговой системе, включающей более 150 показателей. Среди них — отсутствие загрязнения почвы, воды и воздуха, озеленение территории, качество питьевой воды, очистка и повторное использование дождевых стоков, качественные системы сбора отходов, энергосбережение и энергоэффективность», — сообщает официальный сайт «Зенита».