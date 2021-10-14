«ПСЖ» готов предложить Холанду зарплату в размере € 40 млн в год

«Пари Сен-Жермен» интересуется норвежским форвардом дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом.

Как сообщает Foot Mercato, 21-летний нападающий – приоритетный вариант парижан на случай ухода форварда Килиана Мбаппе. Также по информации источника «ПСЖ» уже начал переговоры с агентом норвежца Мино Райолой.

«ПСЖ» готов предложить Эрлингу самую высокую зарплату в клубе от € 38 до 42 млн в год без учёта бонусов. Парижский клуб рассматривает вариант с контрактом по схеме «2+1».

Контракт Холанда с дортмундской «Боруссией» рассчитан до 2024 года, однако, согласно пункту об отступных, норвежец может покинуть команду в июне 2022 года за € 75 млн. Эта сумма может вырасти до € 90 млн, если по ходу сезона будут достигнуты некоторые цели.

Холанд хочет получать в новом клубе не менее € 30 млн в год. Ранее интерес к нему приписывали «Челси», «Ювентусу», «Пари Сен-Жермен», «Реалу», «Барселоне», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».