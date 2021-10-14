Холанд поставил 3 мяча друг на друга и каждым из них поразил мишень в девятке ворот. Видео

Норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд на одной из тренировок команды исполнил сложный трюк с футбольными мячами. 21-летний норвежец поставил 3 мяча друг на друга и каждым из них поразил мишень в девятке ворот.

Публикация доступна в официальном «твиттере» Бундеслиги.

Контракт Холанда с дортмундской «Боруссией» рассчитан до 2024 года, однако, согласно пункту об отступных, норвежец может покинуть команду в июне 2022 года за € 75 млн. Эта сумма может вырасти до € 90 млн, если по ходу сезона будут достигнуты некоторые цели.

Ранее интерес к нему приписывали «Челси», «Ювентусу», «Пари Сен-Жермен», «Реалу», «Барселоне», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Холанд провёл за немецкий клуб 8 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и записал на свой счёт 3 результативные передачи.