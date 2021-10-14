Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев успешно перенёс операцию на ахилле. Футболиста уже выписали из клиники в Финляндии, об этом сообщила девушка Мамаева, Надежда Санько.

Она опубликовала фото футболиста в инвалидном кресле. На снимке видно, что у него зафиксирована нога.

«Всё прошло хорошо. Забираю, и вперёд к восстановлению», — написала Санько в «сториз» своего «инстаграма».

Мамаев выступает за «Ростов» с прошлого года, а до этого защищал цвета «Краснодара», ЦСКА и «Торпедо». В минувшем сезоне 32-летний хавбек провёл 13 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил два гола и отдал одну результативную передачу. В сезоне-2021/2022 футболист принял участие в шести матчах и не отметился результативными действиями.