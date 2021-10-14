Игроки «Локомотива» рассказали об атмосфере в команде после прихода Гисдоля

Футболисты московского «Локомотива» рассказали об атмосфере в клубе после назначения немецкого специалиста Маркуса Гисдоля на должность главного тренера.
«Разговоров вокруг „«Локомотива» в последнее время очень много. Мы не обращаем на них внимания, нам надо сосредоточиться на себе. Улучшить игру и набирать очки в ближайших матчах, чтобы компенсировать то, что мы упустили в последних турах», — приводит Sport24 слова полузащитника команды Рифата Жемалетдинова.
«У нас вчера была первая тренировка с новым главным тренером, до этого командное собрание, завтра вылетаем в Казань. Начинается новый этап в жизни команды. Сейчас мы думаем только о ближайшем матче с «Рубином», — добавил полузащитник Дмитрий Баринов.
«Сейчас наша задача — пройти сложный отрезок. У нас 3 матча за 10 дней, непростые соперники, к тому же много ребят играли за свои сборные. Чтобы набрать максимум очков в ближайших встречах, нам нужно приложить все усилия на тренировках», — сказал нападающий Федор Смолов.
«В «Локомотиве» все хорошо. Обстановка рабочая, атмосфера в раздевалке такая же, как и была раньше. Да, у нас недавно поменялся главный тренер, но это часть футбольной жизни. Сейчас мы все стараемся как можно скорее адаптироваться к требованиям нового главного тренера», — отметил голкипер Маринато Гильерме.
- 14 октября 2021
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