Гисдоль: времени очень мало, поэтому стараемся использовать его по максимуму

Новый главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль поделился первыми эмоциями от работы с командой.

«Я хорошо долетел, в клубе меня приняли тоже хорошо. Испытываю позитивные эмоции от знакомства с командой и клубом. Это была моя вторая тренировка. Времени очень мало, поэтому стараемся использовать его по максимуму и на тренировках, и на теоретических занятиях.

Смотрели уже видео, чтобы показать команде, в каком направлении развиваться. Уже скоро матч, что хорошо. Приходится начинать без раскачки. Конечно, наша цель в том, чтобы добиться максимального результата», — приводит слова Гисдоля «Матч ТВ».

Отметим, что Гисдоль занимается тренерской деятельностью с 25 лет. Специалист работал с такими командами, как «Штутгарт» U17, «Хоффенхайм», «Шальке» и «Гамбург». Последним местом работы Гисдоля был «Кёльн», который специалист покинул в текущем году.

Следующий матч московский «Локомотив» проведёт против казанского «Рубина» в рамках 11-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт 16 октября.