Жиру ответил на вопрос, считает ли он себя недооценённым

Форвард «Милана» Оливье Жиру высказался о своей карьере. Француз признался, что он всегда был готов выполнять работу, которую обычно не любят нападающие.



«На протяжении моей карьеры меня спрашивали, не считаю ли я, что меня немного недооценивали? Наверное, такая ситуация была, потому что я не типичный центральный нападающий с навыками и финтами, о которых мечтают мальчишки.



Но, как мне кажется, главное — быть эффективным. Ведь нападающих оценивают по статистике, сколько мячей они забивают. Я рад прессинговать и выполнять работу, которую не любят другие форварды. Это важно для меня.



Но нападающих всегда судят по статистике. Когда я смотрю на свою карьеру, бываю благодарен богу, что продолжаю играть. Он всегда был рядом со мной, чтобы я принимал правильные решения.



Я выиграл столько всего! Я даже не мог мечтать об этом, когда начинал. Я очень горжусь этими достижениями», — цитирует Жиру The Mirror.

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