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Бартомеу положительно оценил период своего правления «Барселоной»

Бартомеу положительно оценил период своего правления «Барселоной»
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Бывший президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу высказался о периоде своего правления клубом. Он был президентом каталонской команды с 23 января 2014 года по 27 октября 2020 года

«Я знаю, что эта фраза про провальный менеджмент сейчас популярна. Но был и проект, и стратегический план, разработанные в 2015 году. Мы реализовали много проектов. Наше правление было очень активным. В марте 2020 года пришла пандемия, резко снизившая выручку. С тех пор мы получили очень серьёзный удар.

Период моего правления не был катастрофой. Не я говорю об этом. Ла Лига, УЕФА в своем финансовом фэйр-плей и аудиторы говорят об этом. Было получено около 185 миллионов евро. Это был хороший менеджмент. Журнал Forbes по итогам 2020 года называл «Барселону» самым дорогим клубом в мире.

Клуб пострадал в том числе из-за лимитов, установленных УЕФА по зарплате. Это означало, что у нас было мало возможностей предвидеть ситуацию, но дело не в плохом менеджменте.

Мы пытались конкурировать с командами АПЛ. За эти годы мы удвоили наши доходы и почти достигли отметки в миллиард евро выручки, что дало нам возможность тратить больше на мужские и женские футбольные команды, баскетбол, гандбол и футзал. Это позволило нам иметь конкурентоспособные команды, которые выиграли много титулов», – приводит слова Бартомеу Mundo Deportivo.

Напомним, 59-летний нынешний президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта готов привлечь Бартомеу и его совет директоров к ответственности через суд по поводу их недобросовестного управления клубом. Действующий президент сине-гранатовых требует объяснения убытков в размере € 487 млн, которые продолжают расти. С этой целью президент «Барселоны» нанял адвоката по уголовным делам для расследования дела.

Бартомеу был уволен из «Барселоны» осенью прошлого года. Функционер столкнулся с критикой на фоне неудачных результатов и стремления капитана команды Лионеля Месси покинуть клуб. В марте Бартомеу даже был арестован после обысков в офисе «Барселоны» в связи с деятельностью каталонского клуба в соцсетях.

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