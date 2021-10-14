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«Барселона» провела 21 матч на «Камп Ноу» с риском для безопасности болельщиков

«Барселона» провела 21 матч на «Камп Ноу» с риском для безопасности болельщиков
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«Барселона» подвергала риску безопасность болельщиков на протяжении 21 матча, сообщает La Vanguardia.

По информации источника, речь идёт о встречах, проведённых на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне в период с весны 2019 года по осень 2020 года. В отчётах различных инженерных фирм говорится, что совет директоров во главе с Хосепом Марией Бартомеу был осведомлён о 127 нарушениях на стадионе, которые требовали немедленных исправлений. 44 нарушения представляли риск для безопасности посетителей стадиона из-за опасности обрушения фрагментов конструкции на проходы и зоны скопления зрителей.

Бывший совет директоров «Барселоны» не считал ремонтные работы на стадионе срочной необходимостью, и все нарушения были исправлены лишь при нынешнем руководстве клуба. Отмечается, что на данный момент «Камп Ноу» является безопасным местом.

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