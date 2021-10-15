Мбаппе независимо от суммы в контракте не останется в «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе ни при каких обстоятельствах не продлит контракт с парижским клубом, утверждает AS.com. По данным источника, нападающему всё равно, какую зарплату ему предложит «ПСЖ».



«Мбаппе уже принял итоговое решение. Деньги меньше всего могут повлиять на него. Он не продлит контракт даже за все деньги мира. Он всё уже давно решил. Ему хочется добиться успеха в Мадриде. Он сделает это.



Килиан хочет дождаться 30 июня. Тогда сбудется его мечта», — приводит слова неназванного источника издание.



Ранее главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино предположил, что у клуба есть ресурсы, чтобы убедить форварда остаться в команде. Сам Мбаппе признавал, что хотел покинуть команду летом, но «ПСЖ» не отпустил его. «Реал» пытался приобрести игрока, но так и не договорился с парижским клубом.