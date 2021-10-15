«Очень рад вернуться к ребятам». Зинченко опубликовал фото с тренировки «Манчестер Сити»
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Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко, восстановившийся после травмы, опубликовал фото с тренировки команды Хосепа Гвардиолы.
«Очень рад вернуться к ребятам», — написал Зинченко.
Пост доступен в «инстаграме» Александра Зинченко.
По ходу матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (6:3) Зинченко получил травму икроножной мышцы. При этом украинский футболист доиграл матч до конца. Александр сыграл в двух матчах английской Премьер-лиги нынешнего сезона. Зинченко является трёхкратным чемпионом Англии.
Завтра, 16 октября, «Манчестер Сити» сыграет с «Бёрнли» в рамках 8-го тура АПЛ.
Видеообзор матча «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»
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