«Очень рад вернуться к ребятам». Зинченко опубликовал фото с тренировки «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко, восстановившийся после травмы, опубликовал фото с тренировки команды Хосепа Гвардиолы.

«Очень рад вернуться к ребятам», — написал Зинченко.

Пост доступен в «инстаграме» Александра Зинченко.

По ходу матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (6:3) Зинченко получил травму икроножной мышцы. При этом украинский футболист доиграл матч до конца. Александр сыграл в двух матчах английской Премьер-лиги нынешнего сезона. Зинченко является трёхкратным чемпионом Англии.

Завтра, 16 октября, «Манчестер Сити» сыграет с «Бёрнли» в рамках 8-го тура АПЛ.

Видеообзор матча «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»

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