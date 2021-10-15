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Григорий Иванов объяснил, почему не задалась карьера Александра Кокорина

Григорий Иванов объяснил, почему не задалась карьера Александра Кокорина
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Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о причинах, по которым не задалась карьера нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Шатов во времена молодёжной сборной получал у меня небольшие деньги. Как-то он рассказал такую историю: «Звонит мне Кокорин из Москвы: «Я везде посмотрел, тут у нас нет такого «Луи Виттон», а у вас есть. Ты сходи, купи». Я пошёл, посмотрел, но эта вещь стоила три моих зарплаты».

Так почему вы Кокорина испортили деньгами? Он должен был забивать на чемпионатах мира и в сильнейших чемпионатах. А в итоге карьера не задалась. Всё из-за денег», — цитирует Иванова Sports.ru.

Напомним, контракт российского форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. Сумма трансфера составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями.

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