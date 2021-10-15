В «Ахмате» опровергли информацию о конфликте Талалаева с руководством и возможной отставке

В «Ахмате» прокомментировали информацию о конфликте главного тренера Андрея Талалаева с руководством и возможной отставке. Ранее «Матч ТВ» сообщил, что у 49-летнего специалиста произошёл конфликт с одним из руководителей клуба, которого он попросил уйти с поля во время тренировки.
«Провокационный вброс не соответствует действительности. Кто-то специально спровоцировал перед игрой. Матч с «Химками» не влияет на будущее Талалаева. Конфликта никакого нет», — сказал генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
«Ахмат» сыграет с «Химками» 17 октября в 11-м туре Российской Премьер-Лиги. Старт встречи – в 16:30 мск. За 10 матчей «Ахмат» набрал 12 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице.
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