Андрей Талалаев прокомментировал поражение «Ахмата» от «Спартака»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал поражение клуба в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:1).



«Мы часто теряем мячи в центре поля, что приводит к опасным моментам, которая более классная команда реализует. Я поблагодарил ребят, мы очень цельно играли. Сложно вспомнить опасные моменты у наших ворот в первом тайме, а мы не смогли реализовать три момента. Можно согласиться с тем, что игра была ближе к ничьей, чем к победе одного из клуба», — цитирует Талалаева «Матч ТВ».



Сегодня, 3 октября, «Ахмат» принимал «Спартак». Встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Встреча завершилась победой «Спартака» со счётом 1:0.



Московский «Спартак» набрал 16 очков в 10 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ахмат» (12) идёт на 11-м месте. Лидером соревнований является «Зенит», набравший 23 очка в 10 встречах.

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