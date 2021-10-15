Зидан отклонил предложение «Ньюкасла»

Новые владельцы «Ньюкасл Юнайтед» хотели видеть на посту главного тренера команды бывшего наставника «Реала» Зинедина Зидана, утверждает The Mirror. По данным источника, английский клуб предлагал Зидану пост главного тренера, но тот отказался.



Зидан не планирует возвращаться к работе до зимы. В то же время он может подождать окончания сезона.



Ранее «Ньюкасл» сообщил о приобретении клуба Фондом правительства Саудовской Аравии. При этом утверждалось, что новые владельцы «сорок» хотят сменить главного тренера. В настоящее время должность наставника команды занимает Стив Брюс. Сообщалось, что он в ближайшее время покинет «Ньюкасл». Но пока именно он продолжает работу в клубе. И именно Брюс готовит команду к следующему матчу.