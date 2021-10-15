«Надоело, что его отдают Месси». Эвра назвал своих фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра поделился мнением о борьбе за «Золотой мяч» в этом году.

«Я думаю, что этот «Золотой мяч» должен получить Канте. Или Жоржиньо. Он этого заслуживает. Не понимаю, почему люди говорят: «Он всего лишь полузащитник». Жоржиньо выиграл всё. И внёс большой вклад в эти победы.

Это несправедливо. Мне надоело, что «Золотой мяч» отдают Месси. Что он выиграл в прошлом сезоне? Да, Кубок Америки. Но где он победил с «Барселоной»?

В прошлом сезоне Жоржиньо тоже выигрывал трофеи, поэтому для меня будет абсолютной несправедливостью, если Жоржиньо не возьмёт приз», – сказал Эвра во время эфира на Prime Video Sport.

Напомним, в нынешнем сезоне Жоржиньо принял участие в 10 матчах «Челси» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Жоржиньо выступает за «аристократов» с 2018 года. За это время он стал победителем Лиги чемпионов, Лиги Европы, а также выиграл Суперкубок УЕФА. В 2021 году Жоржиньо был признан футболистом года по версии УЕФА.

Летом 2021 года полузащитник сыграл в семи матчах за сборную Италии на чемпионате Европы и стал победителем турнира.