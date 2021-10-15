Тухель: конечно, я недоволен ситуацией с матчами сборных, но кто нас спрашивает вообще?

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мнением о ситуации с паузой на матчи сборных. Из-за матчей защитник «Челси» Тьяго Сильва вряд ли сыграет во встрече 8-го тура АПЛ с «Брентфордом», которая состоится завтра, 16 октября. В ночь на 15 октября мск Сильва принимал участие в матче квалификации ЧМ-2022 со сборной Уругвая (4:1).



«Тьяго Сильва вернётся после обеда. Будем надеяться, что он вернётся без травм после матча сборной Бразилии. Сегодня мы поговорили о матче с «Брентфордом», обсудили тактику. Ему предстоит ещё лететь 12 часов, я не знаю, в каком он состоянии. Он сам скажет, готов ли. К тому же, травмирован Антонио Рюдигер. Не может играть и Кристиан Пулишич, есть проблемы у Хакима Зиеша, он не тренировался последние дни. Всё хорошо с Ромелу Лукаку. Он готов, завтра сыграет.



Конечно, я недоволен такой ситуацией. Но я знал, что так будет. Я знал, что Тьяго не успеет прилететь и восстановиться к матчу. Но такая ситуация. Все тренеры находятся в подобном положении. Разве нас кто-то спрашивает о нашем отношении? Нет. Да и мы ничего не можем изменить», — сказал Тухель на пресс-конференции.

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