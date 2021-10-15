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Браим Диас заразился коронавирусом, став вторым игроком в команде с COVID

Браим Диас заразился коронавирусом, став вторым игроком в команде с COVID
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Форвард «Милана» Браим Диас заразился коронавирусом. О болезни игрока сообщила пресс-служба клуба. Диас сдал тест на коронавирус, он оказался положительным.

Таким образом, Диас пропустит матч 8-го тура Серии с «Вероной», который состоится завтра, 16 октября.

Браим Диас — уже второй игрок команды, который заразился COVID. Ранее стало известно, что инфекцию подхватил защитник «Милана» Тео Эрнандес.

Сообщается, что Диас чувствует себя хорошо. Он был изолирован от партнёров по команде.

«Милан» потерял уже целую группу футболистов. При этом в строй вернулся шведский форвард Златан Ибрагимович. Но решение о его участии в матче будет принято позднее.

«Милан» занимает 2-е место в турнирной таблице Серии А. Команда набрала 19 очков в семи турах. От лидирующего «Наполи» «Милан» отстаёт на два очка.

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