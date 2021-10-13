Тео Эрнандес заразился коронавирусом
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Защитник «Милана» и сборной Франции Тео Эрнандес заразился коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба итальянского клуба.
Футболист прошёл тестирование на COVID-19 после возвращения из расположения национальной команды. Результат теста Эрнандеса оказался положительным. Клуб проинформировал об этом местные органы здравоохранения. Эрнандес находится дома на самоизоляции и чувствует себя хорошо.
Напомним, 9 октября стало известно о заражении коронавирусом полузащитника «Ювентуса» и французской сборной Адриена Рабьо. Из-за заболевания футболист не смог принять участие в финальном матче Лиги наций УЕФА с национальной командой Испании. Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась победой французской команды со счётом 2:1.
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