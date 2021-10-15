Магомед Оздоев: в России завышенная оценка во всех видах спорта

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев высказался об уровне развития российского футбола. Футболист, восстанавливающийся после травмы, признался, что считает ожидания от выступления российских клубов и сборной завышенными.
«Моё мнение – в нашем футболе происходят большие изменения. Круто, когда в той же сборной появляется много молодых ребят. Смотришь и радуешься. И немного завидуешь, какие они молодые.
Глядя на наши результаты, многие не понимали сути: когда у тебя нет 4-5 игроков основы, выходят совсем молодые, как ты будешь конкурировать с «Брюгге», «Лейпцигом» и так далее?
Сейчас все умеют играть, а у нас в России почему-то завышенная оценка во всех видах спорта. Не знаю, с чем это связано. Мы должны реально смотреть на вещи. И понимать, что на любой результат, которых добиваются клуб или сборная, стоит смотреть с позитивом.
Мы не входим в топ-10 лучших сборных мира, от которых можно требовать всего. Дай бог, чтобы мы были в топ-30. Думаю, на данном этапе требовать невозможного неправильно», — цитирует Оздоева «Матч ТВ».
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