Камбоджийский принц отказался от приобретения французского клуба «Сент-Этьен»

Камбоджийский принц Нородом Равичок отказался от приобретения клуба «Сент-Этьен», выступающего в высшем дивизионе чемпионата Франции, сообщает Get French Football News. По информации источника, потенциального покупателя смутило турнирное положение клуба, а также финансовая нестабильность.
Нородом считается общепризнанным франкофилом, а его дедушка был другом бывшего президента Франции Шарля де Голля. Принц является фанатом футбола и, как сообщается, надеется продолжить давние связи между Францией и Камбоджей, взяв под контроль один из исторических клубов французского футбола.
В текущем сезоне «Сент-Этьен», набрав четыре очка в девяти турах, занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. Отметим, что в прошедшее летнее трансферное окно клуб не сумел приобрести ни одного игрока.
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