Хлусевич: не считаю, что шесть мячей такой уж показатель, вот если бы забил 20…

Полузащитник «Арсенала» Даниил Хлусевич поделился мнением о своей результативности в розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
«Мне не только, а уже двадцать. Я хотел как можно раньше начать играть на высоком уровне, но в какой-то момент помешала травма. Не считаю, что шесть мячей такой уж показатель, вот если бы забил 20…
В этом чемпионате уже два приза лучшему игроку матча – с «Крыльями Советов» и «Спартаком». Пора открывать семейный музей? Ещё рано. Вот когда стану обладателем «Золотого мяча», как Олег Блохин и Игорь Беланов, тогда можно подумать о музее (улыбается).
РПЛ непредсказуема, у нас есть шансы на победу. Против «Зенита» мы неплохо выглядим на своём поле. Вообще хорошие матчи против сильных соперников дают чувство уверенности», — цитирует Хлусевича пресс-служба тульского «Арсенала».
- 16 октября 2021
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