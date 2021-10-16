Хлусевич: играть в Европе — главная цель, сборная России — это даже не обсуждается

Полузащитник «Арсенала» Даниил Хлусевич рассказал о целях и задачах, которые он ставит перед собой.



«Я был в «Порту» и кайфовал от их футбола, от всей обстановки. Играть в Европе – главная цель, сборная России – это даже не обсуждается, по умолчанию. В детстве нравилась «Барселона». Сейчас внимательно слежу за «ПСЖ», потому что у них россыпь звёзд. Вот думаю, кого им надо ещё купить, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Нравится английская Премьер-лига, испанский чемпионат, да и вообще каждый топ-чемпионат чем-то хорош. Я люблю скорость. Нравится, как работают Клопп, Гвардиола, Зидан.



В этом году «Арсеналу» предстоит провести восемь матчей в чемпионате, необходимо выправлять турнирную ситуацию. Брать очки, и чем больше, тем лучше. Но почему бы нам не попробовать зацепиться за место в Лиге конференций? Разница в очках не столь велика, мы можем и должны быть намного выше в таблице», — цитирует Хлусевича пресс-служба тульского «Арсенала».