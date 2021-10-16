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«Саутгемптон» — «Лидс Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

«Саутгемптон» — «Лидс Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00
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Сегодня, 16 октября, состоится матч «Саутгемптон» — «Лидс Юнайтед». Встреча 8-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Саутгемптон» — «Лидс Юнайтед».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. Помогать ему будут ассистенты Дэниел Кук и Николас Хоптон. Резервный рефери — Джон Брукс.

«Лидс Юнайтед» в 7 матчах набрал 6 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Саутгемптон» (4) — на 17-м месте. Лидером соревнований является лондонский «Челси», в 8 встречах набравший 16 очков. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».

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