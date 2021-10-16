«Астон Вилла» — «Вулверхэмптон»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 16 октября, состоится матч «Астон Вилла» — «Вулверхэмптон». Встреча 8-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» — «Вулверхэмптон».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Помогать ему будут ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери — Майк Дин.
«Астон Вилла» набрала 10 очков в 7 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Вулверхэмптон» (9) располагается на 12-м месте. Лидером соревнований является лондонский «Челси», набравший 16 очков в 8 встречах. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».
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