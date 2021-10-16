Губернатор Тульской области раскритиковал судейство в матче «Арсенал» — «Зенит»

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин прокомментировал работу судей в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» — «Зенит» (2:1).

«Хороший матч получился! Рад, что «Арсенал» победил! Судейство, как всегда, оставляет желать лучшего. Особенно в концовке матча. Обратите внимание: посмотрите повторы», — сказал Дюмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Санкт-петербургский «Зенит» набрал 23 очка в 11 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (12) располагается на 12-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Динамо» (19) и «Сочи» (18).

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