Аджоев отреагировал на победу «Арсенала» над «Зенитом»

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» (2:1) в матче 11-го тура РПЛ.



— Очень яркая и эмоциональная победа. Можно сказать, ради таких мгновений и существует футбол. Конечно, было непросто в игре с лидером, действующим чемпионом, который к тому же потерпел поражение в предыдущем туре. Но «Арсенал» показал свои лучшие качества, стремление к победе и умение добиваться результата. Благодарен всем футболистам, тренерам, болельщикам, которые поддерживали сегодня нашу команду.



Мы набрали важнейшие три очка, но самое главное — это психология, те эмоции, которые так были нужны команде. Лучшего подарка к своему юбилею (Гураму Аджоеву 18 октября исполнится 60 лет. — Прим. «Чемпионата») представить сложно. После игры зашёл в раздевалку и сказал слова благодарности всей команде за этот великолепный подарок, за то настроение, которое мы получили.



Гол Кангвы? Он не первый сезон в команде, его потенциал и возможности нам хорошо известны, поэтому ничего удивительного в этом голе нет. Он заслужил его своей работой на тренировках. Вообще, сыграл сегодня очень полезно. Но выделять кого-то сейчас было бы неправильно. Выиграли именно потому, что были командой и бились до последних минут. Поэтому и одержали победу», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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