«Рубин» — «Локомотив»: Онугха и Смолов забили по мячу в течение двух минут

В эти минуты в Казани на стадионе «Казань Арена» проходит матч 11-го тура РПЛ. «Рубин» принимает «Локомотив».

Счёт в матче на 36-й минуте открыл форвард казанцев Андерс Дрейер. Ему ассистировал Хван Ин Бём. Во втором тайме команды обменялись результативными атаками. На 67-й минуте Герман Онугха удвоил преимущество хозяев, но уже через минуту Фёдор Смолов отыграл один мяч у «Локомотива».

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Рубин» — «Локомотив».

Это дебютная встреча во главе «Локомотива» для нового главного тренера команды Маркуса Гисдоля. Он сменил на этом посту Марко Николича.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Помогают ему ассистенты Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону). Резервный рефери — Сергей Куликов (Саранск).



Московский «Локомотив» в 10 матчах набрал 17 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Казанский «Рубин» (14) — на 9-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (23).