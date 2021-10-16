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«Спартак» — «Динамо». Платная прямая трансляция
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Дзюба: впереди «Ювентус» и «Спартак»? И «Динамо», и ещё один «Юве» потом. Тем интереснее

Дзюба: впереди «Ювентус» и «Спартак»? И «Динамо», и ещё один «Юве» потом. Тем интереснее
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Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал поражение в матче 11-го тура РПЛ с «Арсеналом» (1:2).

«Впереди «Ювентус» и «Спартак»? И «Динамо». И ещё один «Ювентус» потом. Тем интереснее будет. Сейчас опять подпустили, вместо того, чтобы оторваться. Ничего, значит, будем сейчас в два раза больше — каждый должен отдаваться сейчас не на 100 и не на 150 процентов, а на 200. И дома попытаться показать хорошую достойную игру — прежде всего результат. Судя по всему, что происходит, результат в последнее время стал важнее всего — можно играть хорошо, как мы сегодня, контролировать много всего и проиграть 1:2. Это футбол», — приводит слова Дзюбы пресс-служба «Зенита».

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