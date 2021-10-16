Черчесов прокомментировал победы сборной России над Словакией и Словенией

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победы национальной команды в матчах со Словакией (1:0) и Словенией (2:1).

«Как мне сборная? Шесть очков — самое главное. Турнирная борьба продолжается», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Напомним, в октябрьских матчах отбора на чемпионат мира – 2022 сборная России добыла две победы в двух матчах. Сначала была обыграна национальная команда Словакии (1:0), затем – сборная Словении (2:1).

Сборная России поднялась на 1-е место в группе H, набрав 19 очков. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17). Сборной России предстоит провести ещё два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии.