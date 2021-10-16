«Манчестер Сити» обыграл дома «Бёрнли»
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Сегодня, 16 октября, на стадионе «Этихад» в Манчестере в рамках 8-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Бёрнли». Хозяева одержали победу со счётом 2:0.
Счёт матча был открыт в начале первого тайма. На 12-й минуте встречи отличился полузащитник «горожан» Бернарду Силва.
На 71-й минуте встречи преимущество «Манчестер Сити» удвоил Кевин Де Брейне.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. Ему помогали ассистенты Константин Хатцидакис и Питер Джеймс Киркап. Резервный рефери — Майкл Солсбери.
В девятом туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» сыграет на выезде с «Брайтон энд Хоув Альбион», а «Бёрнли» проведёт выездной матч с «Саутгемптоном». Обе встречи состоятся 23 октября.
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