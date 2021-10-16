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Маркус Гисдоль: ощущаем ничью в матче с «Рубином» как победу

Маркус Гисдоль: ощущаем ничью в матче с «Рубином» как победу
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Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль подвёл итоги матча 11-го тура РПЛ с «Рубином». Встреча закончилась со счётом 2:2. «Локомотив» ушёл от поражения уже в добавленное время. Этот матч стал дебютным для Гисдоля в «Локомотиве».

«Игра была очень волнительной, необузданной. Мы проигрывали 0:2, что было для нас болезненно. Мы показали сумасшедшую силу воли, проявили характер. Ничья — заслуженный результат. Ощущаем её как победу. Я сохранял спокойствие, но мне было жалко команду. Мы упустили очень много голевых моментов. Тяжело вернуться в игру, когда проигрываешь 0:2. В перерыве настроил команду, вернул огонь, постарался их мотивировать. Поэтому я очень рад, что ребята правильно меня поняли и восприняли.

Команда играла смело, но это нормально, когда в команде происходят изменения. Очень открытый футбол. Надеюсь, что в следующих матчах мы будем позволять меньше моментов создавать сопернику. Но основная часть нашей философии — прессинговать высоко, играть рискованно. Мне бы хотелось, чтобы мы всегда владели мячом больше соперника. Главное, как мы реагируем на отбор мяча, что мы с ним делаем. Мы должны играть активнее после отбора мяча.

Керк провёл отличную игру. Помогал нам доходить до штрафной соперника. Я доволен им.

Для меня команда — не 11 игроков, а все, кто находится в моём распоряжении. Когда много игроков высокого уровня, можно делать замены рано. Чтобы придать команде новый импульс. Игроки, вышедшие на замену, сыграли отлично. Они помогли нам атаковать», — передаёт слова Гисдоля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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