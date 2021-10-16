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«Спартак» — «Динамо». Платная прямая трансляция
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19:00 Мск
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«Спартак» — «Динамо»: Н'Жье грубо сбил Джикию после разговора с защитником

«Спартак» — «Динамо»: Н'Жье грубо сбил Джикию после разговора с защитником
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В первом тайме матча 11-го тура РПЛ форвард «Динамо» Клинтон Н'Жье грубо сбил защитника «Спартака» Георгия Джикию.

Футболист «Динамо» даже не пытался сыграть в мяч. Между футболистами двух команд чуть не началась потасовка. По словам комментатора, Джикия что-то сказал Н'Жье перед фолом. Игроку «Динамо» показали жёлтую карточку.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Динамо».

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогают ему ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Дмитрий Чельцов (Москва). Резервный рефери — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

Московское «Динамо» в 10 матчах набрало 19 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (16) — на 7-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23).

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