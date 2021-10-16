Кофрие прокомментировал потасовку, которая произошла в матче «Спартак» — «Динамо»

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие прокомментировал эмоциональную концовку первого тайма матча 11-го тура РПЛ с «Динамо». В концовке тайма футболисты устроили потасовку. Она началась с того, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян жёстко подкатился под Кофрие.



«Это дерби. Там много эмоций, был агрессивный фол, эмоции. Думаю, у нас есть моменты. Мы агрессивны в борьбе, но нам нужно прибавить во втором тайме, бороться за каждый мяч. Моменты у нас будут», — сказал Кофрие в эфире «Матч ТВ».



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Динамо».



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогают ему ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Дмитрий Чельцов (Москва). Резервный рефери — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).



Московское «Динамо» в 10 матчах набрало 19 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (16) — на 7-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23).